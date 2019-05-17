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Порошенко уволил посла в Китае Демина Демин был назначен на должность посла Украины в Китае в 2013 году. Экс-посол Украины в Китае Олег Демин Фото: kp.ua Президент Петр Порошенко уволил Олега Демина с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае. Указ №241 президент подписал 17 мая. "Освободить Демина Олега Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе. Олег Демин был назначен на должность посла Украины в Китае в 2013 году Виктором Януковичем. Накануне Петр Порошенко принял отставку посла в Финляндии Андрея Олефирова и назначил послом в Таджикистане экс-главу Госпогранслужбы Василия Серватюка.

LB.ua

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