Порошенко уволил посла в Китае Демина
Демин был назначен на должность посла Украины в Китае в 2013 году.
Президент Петр Порошенко уволил Олега Демина с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае.
Указ №241 президент подписал 17 мая.
"Освободить Демина Олега Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе.
Олег Демин был назначен на должность посла Украины в Китае в 2013 году Виктором Януковичем.
Накануне Петр Порошенко принял отставку посла в Финляндии Андрея Олефирова и назначил послом в Таджикистане экс-главу Госпогранслужбы Василия Серватюка.
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Политика
17.05.2019 20:49