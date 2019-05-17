Зеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский парк

Зеленский предложил вместе с ним отправиться к Верховной Раде.

Зеленский пригласил желающих в день инаугурации в Мариинский парк
Владимир Зеленский
Фото: kvartal95.com

Избранный президент Владимир Зеленский призвал всех желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20 мая.

Об этом он написал в Facebook.

"Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады перед депутатами. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом", - написал он.

Напомним, 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10 утра. За это проголосовали 315 народных депутатов.

В этот же день президент Петр Порошенко подписал указ про инаугурацию. В Администрации президента состоялась встреча команды новоизбранного президента Владимира Зеленского с командой Петра Порошенко, на которой обсуждались вопросы организации инаугурации.


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