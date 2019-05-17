Аваков: одно из доказательств в деле Маркива - фейковое письмо с сайта "Русская весна"

Украинца судят в Италии в связи с гибелью фотографа Роккелли.

?Аваков: одно из доказательств в деле Маркива - фейковое письмо с сайта "Русская весна"
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что итальянская прокуратура использует для обвинения гвардейца Виталия Маркива фейковое письмо, взятое с сайта "Русская весна".

Об этом говорится на сайте МВД.

В 2017 году "Русская весна" опубликовала справку с подписью и.о. командира воинской части 3066 Национальной гвардии Украины полковника Константина Рихтика, в которой содержался перечень лиц, которые якобы находились вместе со старшим сержантом Маркивым в зоне АТО 24 мая 2014 года и были отобраны для дачи показания в качестве свидетелей.

17 мая 2019 года Рихтик выступил в итальянском суде города Павия с опровержением этого документа.

"В суд подано фейковое письмо с роSSийского пропагандистского ресурса якобы Национальной гвардии Украины. Вы еще не привыкли к этому, вам надо понять, что это обычное дело в нашей гибридной войне. Это не шутки - это война", - сказал Аваков итальянским журналистам в перерыве судебного заседания.

Министр также подчеркнул, что МВД готов обеспечить проведение следственных действий итальянскими правоохранителями в Славянске и убедиться в абсурдности обвинения, выдвинутых Маркиву.

Аваков добавил, что во время активной фазы боевых действий на Донбассе итальянское посольство официально предупреждало своих граждан об опасности поездок в Донбасс, но погибший журналист Андреа Роккелли все равно поехал на сторону боевиков русских террористов группы Гиркина.

Напомним, что заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии им.Кульчицкого Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

Роккелли скончался от осколочного ранения 24 мая 2014 года возле Славянска. С Роккелли погиб также переводчик Андрей Миронов и был ранен французский стрингер Вильям Рогульон.

Власти Украины неоднократно отрицали причастность к гибели Роккелли. Ближайшие позиции сил АТО тогда действительно находились на горе Карачун, но на протяжении суток 24 мая украинские силовики не применяли минометы в этом районе. В то же время на протяжении последних суток террористические группы в Славянске неоднократно производили минометные обстрелы позиций украинских силовиков, сообщала группа "Информационное сопротивление" (тогда это был основной источник информации об АТО).


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