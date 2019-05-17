Турчинов подал в отставку

"Готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну".

Турчинов подал в отставку
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий Президента Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"В связи с прекращением полномочий Президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении.

Турчинов занимал должность секретаря СНБО с декабря 2014 года. По его инициативе были приняты поправки в закон об СНБО, которым расширена компетенцию СНБО относительно принятия решения по неотложным мерам по разрешению кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, а также координации и контроль деятельности органов исполнительной власти в сферах противодействия коррупции, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью.

Напомним, ранее об отставке заявили замглавы Алексей Филатов, Константин Елисеев, Виталий Ковальчук, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.


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