Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах

Глава МИД покинет должность после пяти лет работы.

Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах
Фото: пресс-служба президента

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал в отставку и объявил об участии в парламентских выборах.

Об этом он объявил в фейсбуке.

"Только что я написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации я направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины. Я считаю, так правильно. Правильно по-человечески и правильно с точки зрения нормальной политической культуры", - сообщил Климкин.

Министр считает, что у Владимира Зеленского должно быть право назначить своего министра иностранных дел.

"Я понимаю, чего хотят украинцы и чего от нас ожидает мир. У меня есть очень много разных идей, я надеюсь их реализовать, и поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную Раду Украины с командой, с которой я разделяю ценности и принципы", - сообщил Климкин.

Напомним, что большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но должность министра иностранных дел - "президентская". Кандидатуру главы МИДа выбирает президент Украины.

Павел Климкин возглавлял МИД Украины с 19 июня 2014 года.


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