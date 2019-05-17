Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ "паскудной"

"Риск безусловного возвращения РоSSии велик".

Арьев назвал ситуацию в ПАСЕ "паскудной"
Владимир Арьев
Фото: РБК

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев прокомментировал решение министров иностранных дел стран-членов Совета Европы по РоSSии.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"Ситуация в Совете Европы является паскудной. Но РоSSию в ПАСЕ еще не вернули. Должен немного уточнить - это невозможно сделать без внесения изменений в регламент ПАСЕ. Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров. Правительственная составляющая не решает парламентскую. Но сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы дали соответствующий сигнал ПАСЕ", - подчеркнул Арьев.

Далее, по его словам, будут приняты два решения: на регламентном комитете Ассамблеи 3 июня и голосование на сессии 25 июня.

"Риск безусловного возвращения РоSSии велик. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в Верховной Раде (неважно, роспуск или без коалиции - все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента, который на момент голосования уже получит свою булаву. Те, кто продвигает возвращения РФ в ПАСЕ опираются именно на это - ведь до этого нам 5 лет удавалось эффективно держать позиции. Последствия очевидны: начало сворачивания санкций против РоSSии и существенный подрыв доверия к ключевой организации, основанной 70 лет назад для защиты демократии, прав человека и верховенства права. Но будем бороться до конца. Мы выстоим, даже если в Совете Европы бетон европейских ценностей начнет разваливаться", - добавил Арьев.

Напомним, накануне более 30 глав МИД стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, открывающее путь для возвращения РоSSии в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В принятом в пятницу решении говорится, что страны-члены организации должны иметь право участвовать на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблее.

С 2014 года роSSийская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий. На заседании 9 октября 2018 года как и в 2017 году, ПАСЕ не стала возвращать РоSSии право голоса и отложила этот вопрос на 2019 год.

В прошлом году Арьев заявлял, что уйдет из ПАСЕ в случае возврата РоSSии.


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