В БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалиции

Ирина Луценко заявила, что ее партия готова к досрочным выборам.

В БПП заявили, что Зеленский может распустить Раду, несмотря на заявление о развале коалиции
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Ирина Луценко из БПП не исключает возможность досрочных выборов в парламент, несмотря на сегодняшнее объявление о развале коалиции.

Об этом она сказала в кулуарах парламента.

"Народный фронт" имел полное право выйти из этой коалиции. Что это значит? Это значит 30-дневный отсчет о создании новой коалиции. Означает ли, что президент Зеленский может распустить парламент? Да, означает. Готова ли фракция "Блок Петра Порошенко" к срочным или досрочным выборам? Да, готова. У нас работают штабы, которые работали на выборах, у нас работают мажоритарники, работает партия", - сказала Луценко.

Депутат отметила, что в ближайшее время Президент Петр Порошенко намерен объявить ребрендинг партии.

Она подчеркнула, что фракция будет участвовать в переговорах о формировании новой коалиции в Раде. "Если этот курс, который будет предложен депутатами, будет полностью совпадать с курсом "Блока Петра Порошенко", то все возможно", - добавила Луценко.

Напомним, что коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".


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