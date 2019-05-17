Порошенко издал указ о внедрении 5G

Президент Петр Порошенко 17 мая подписал указ о начале работы по внедрению технологии 5G в Украине.

"[В 2014 году] в стране не было стандарта мобильной связи даже третьего поколения. Первый указ был издан в июле 2014 года о внедрении стандарта 3G. В 2015-м году, тоже в июле, был подписан указ о внедрении стандарта четвертого поколения. Сегодня и связью 3G, и связью 4G никого не удивишь, они работают по всей Украине. Хочу подчеркнуть, что Украина это сделала за пять лет, тогда как большинству других стран понадобилось более 10 лет", - сказал Порошенко на совещании в Администрации президента.

Он отметил, что уже сейчас связь пятого поколения работает в США и Китае, а в Европейском Союзе ее запустят в 2020 году.

"Мы не собираемся пасти задних, и сегодня я хочу подписать указ президента с графиком, который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году", - сказал он.

Этот план предусматривает высвобождение частот и необходимые законодательные инициативы.

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell), МТС (Vodafone) и "Киевстару" за 8,8 млрд.

В январе и марте 2018 года состоялось два тендера по продаже лицензий на 4G, на котором были проданы частоты за 7,9 млрд гривен.