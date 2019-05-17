Ковальчук подал в отставку с должности замглавы АП
Заявление ждет одобрения Петра Порошенко.
Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.
Вместе с тем, решения об удовлетворении заявления действующим главой государства Петром Порошенко на данный момент нет.
Напомним, за последнюю неделю уволились два заместителя главы Администрации президента - Алексей Филатов и Константин Елисеев.
Ковальчук работал в должности первого заместителя АП с декабря 2014 года - вначале при Борисе Ложкине, а после его увольнения - при Игоре Райнине.
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17.05.2019 14:21