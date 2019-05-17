Ковальчук подал в отставку с должности замглавы АП

Заявление ждет одобрения Петра Порошенко.

Ковальчук подал в отставку с должности замглавы АП
Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Виталий Ковальчук
Фото: пресс-служба президента

Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Вместе с тем, решения об удовлетворении заявления действующим главой государства Петром Порошенко на данный момент нет.

Напомним, за последнюю неделю уволились два заместителя главы Администрации президента - Алексей Филатов и Константин Елисеев.

Ковальчук работал в должности первого заместителя АП с декабря 2014 года - вначале при Борисе Ложкине, а после его увольнения - при Игоре Райнине.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Зеленский записал видеообращение к Верховной Раде
Боевики обстреляли из ручных гранатометов ТравневоеБоевики обстреляли из ручных гранатометов Травневое
Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительствуПостпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству
Блок рекламы


Похожие новости
Ирина Луценко уволилась с должности представителя Порошенко в РадеИрина Луценко уволилась с должности представителя Порошенко в Раде
Порошенко принял отставку посла в Финляндии и назначил посла в ТаджикистанеПорошенко принял отставку посла в Финляндии и назначил посла в Таджикистане
Порошенко уволил замглавы АП Елисеева (обновлено)Порошенко уволил замглавы АП Елисеева (обновлено)
Геращенко уволилась с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на ДонбассеГеращенко уволилась с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе
Обвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат подал иск к Порошенко и СытникуОбвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат подал иск к Порошенко и Сытнику
Порошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал егоПорошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал его
Труба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверкеТруба подал апелляцию на решение Окружного админсуда о люстрационной проверке
Адвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - АслундАдвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла, - Аслунд
Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АППорошенко уволил Филатова с должности замглавы АП
Супрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутацииСупрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутации
Последние новости
Подгружаем последние новости