Суд вернул Минздраву возможность провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца

Конкурс блокировался более полугода.

Суд вернул Минздраву возможность провести конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца
Фото: Макс Левин

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу Минздрава касательно запрета проводить конкурс на должность ректора Национального медицинского университета им. Богомольца. Теперь Министерство сможет законно провести конкурс на должность ректора.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, ранее Печерский районный суд Киева принял решение от 6 ноября 2018 года, которое запрещало МОЗ Украины проводить конкурс на должность ректора НМУ им. Богомольца.

МОЗ Украины и НМУ им. А.А. Богомольца подали апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил 15 мая 2019 года.

В результате апелляции было отменено постановление Печерского районного суда, согласно которому министерству было запрещено организовать конкурс.

Напомним, 8 января 2019 года Министерство здравоохранения окончательно уволило ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерину Амосову, это было третье по счету увольнение.

Процесс с этим увольнением занял у министерства около года, поскольку каждый раз Екатерине Амосовой удавалось восстанавливать свою должность через суд.

Серия увольнений и отстранений от должности произошла из-за срыва государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология".


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