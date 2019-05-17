Епифаний ответил Филарету: "Лично я перед собором никаких обещаний не давал"

Митрополит заявил, что в ПЦУ нет раскола.

Епифаний ответил Филарету:
Епифаний
Фото: Макс Левин

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний ответил на слова почетного патриарха Филарета, который обвинил его в нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Объединительного собора 15 декабря 2018 года.

Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

"В последние дни звучало много заявлений, но в ПЦУ нет раскола. Мы уважаем Святейшего Патриарха Филарета, который много сделал, чтобы украинская церковь стала автокефальной. Но мнения отдельных архиереев не демонстрируют позицию всей церкви", - сказал Епифаний.

Он также заявил, что не давал никаких обещаний Филарету перед Объединительным собором.

"Лично я перед собором никаких обещаний не давал... Последняя договоренность 14 декабря, перед собором, была изложена на бумаге без моего присутствия. Это была окончательная позиция. Каждый, возможно, думал о своем, но в конце все договоренности завершаются чем? Подписанием документов. Поэтому сейчас говорить о том, что кто-то кому-то где-то обещал - неуместно", - сказал глава ПЦУ.

Напомним, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний, что ему якобы обещали перед Объединяющим собором. Он продолжает называть себя патриархом и утверждать, что Киевский патриархат, который влился в ПЦУ, до сих пор существует.


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