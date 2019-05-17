"Одна ложь", - во Вселенском патриархате прокомментировали заявление Филарета

"Филарет - бывший митрополит Киевский".

?"Одна ложь", - во Вселенском патриархате прокомментировали заявление Филарета
Филарет и Епифаний
Фото: glavred.info

Во Вселенском патриархате прокомментировали заявление почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета о том, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источник.

"Одна ложь", - заявил собеседник.

"Как говорил Вселенский патриарх Варфоломей, патриарха в Киеве нет, потому что патриарха никогда не было. Филарет – бывший митрополит Киевский", - отметил источник.

Напомним, ранее Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в рамках Объединительного собора 15 декабря 2018 года, поэтому возникло двоевластие, но такое положение можно исправить. По мнению Филарета, управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний.

На минувшей неделе патриарх Филарет прямо заявил о том, что Киевский патриархат, который с 15 декабря минувшего года считался самораспустившимся, все еще продолжает существовать. Епифаний опроверг наличие раскола в ПЦУ. Вместе с тем он отметил, что в ПЦУ не согласны с "отдельными высказываниями" Филарета.


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