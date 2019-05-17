Порошенко принял отставку посла в Финляндии и назначил посла в Таджикистане

Послом Украины в Республике Таджикистан стал экс-глава Госпогранслужбы Серватюк.

Порошенко принял отставку посла в Финляндии и назначил посла в Таджикистане
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко принял отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Андрея Олефирова.

Об этом говорится в указе Президента №232 от 16 мая.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 29 Закона Украины "О дипломатической службе Украины" принять отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Финляндской Республике и чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Исландия по совместительству Олефирова Андрея Владимировича", - говорится в документе.

Олефиров занимал должность посла Украины в Финляндии с 2014 года, а также по совместительству занимал должность посла Украины в Исландии с 2016 года.

Как сообщалось, 46-летний Андрей Олефиров в сентябре 2018 года получил тяжелые травмы и несколько месяцев провел в больнице в Хельсинки. В феврале его перевезли в Украину для дальнейшего лечения.

Также президент Петр Порошенко 16 мая назначил Василия Серватюка чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Таджикистан.

Соответствующий указ №233 опубликован на сайте главы государства.

В апреле 62-летний Серватюк был уволен с должности заместителя главы Государственной пограничной службы.


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