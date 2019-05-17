Коломойский прилетел в Украину (обновлено)

В Украину из Израиля прилетел бизнесмен Игорь Коломойский.

Об этом сообщает интернет издание theБабель.

По информации издания, в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT.

В комментарии изданию Коломойский подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, ответил, что не знает.

Коломойский заявлял, что намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Обновление. Главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов уточнил, что Коломойский прилетел чартером из Тель-Авива. Вместе с ним, по информации Бутусова, прилетели два человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Возрождение" Андрей Шипко.

Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем.

Коломойский живет в Израиле с сентября 2018 года. В комментарии LB.ua он пообещал вернуться в Украину после официального обнародования результатов президентских выборов, на которых победил артист Владимир Зеленский.

Ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы не является местью Петру Порошенко за национализацию ПриватБанка. Отвечая на вопрос о том, в каком статусе он готов работать с Зеленским, олигарх ответил, что "готов консультировать новоизбранного президента".

В апреле украинские суды приняли сразу три судебных решения в пользу Коломойского по делу Приватбанка. 18 апреля Окружной админсуд признал незаконной национализацию банка, 19 апреля он же отменил решение о списке инсайдеров Приватбанка, а 20 апреля Печерский суд отменил личное поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования. Перед этим Коломойский заявил, что хочет $2 млрд за Приватбанк.

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Нацбанка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.