Газовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - Коболев

И только после диалога с Путиным.

Переговоры между Украиной и Россией касательно нового контракта про транзит газа, могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского, а также его переговоров в Владимиром Путиным. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

По его мнению, на результаты этих переговоров также ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственно влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ и способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае не подписания нового транзитного контракта.

Напомним, 27 апреля 2019 года президент РоSSии Владимир Путин заявил, что в случае прекращения транзита роSSийского газа с 2020 года Украина может остаться и без реверсных поставок из Европы.

2 мая в ответ на это, Коболев отметил, чтот расценивает заявление Путина, как начало переговоров.