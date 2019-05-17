Газовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - Коболев

И только после диалога с Путиным.

Газовые переговоры Украины и РФ возобновятся только после инаугурации, - Коболев
Фото: Макс Левин

Переговоры между Украиной и Россией касательно нового контракта про транзит газа, могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского, а также его переговоров в Владимиром Путиным. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и господином Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев.

По его мнению, на результаты этих переговоров также ключевое влияние будут иметь Германия, непосредственно влияющая на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США относительно санкций на РФ и способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае не подписания нового транзитного контракта.

Напомним, 27 апреля 2019 года президент РоSSии Владимир Путин заявил, что в случае прекращения транзита роSSийского газа с 2020 года Украина может остаться и без реверсных поставок из Европы.

2 мая в ответ на это, Коболев отметил, чтот расценивает заявление Путина, как начало переговоров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский выступил за назначение Коболева премьер-министромКоломойский выступил за назначение Коболева премьер-министром
В Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУВ Администрации Порошенко "по ошибке" наградили фигуранта дела НАБУ
Эстония хочет ввести дополнительные санкции против РоSSииЭстония хочет ввести дополнительные санкции против РоSSии
В бундестаге предлагают заменить главарей "ДНР" и "ЛНР" международной администрациейВ бундестаге предлагают заменить главарей "ДНР" и "ЛНР" международной администрацией
Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не ЕпифанийФиларет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Блок рекламы


Похожие новости
"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду"ДемАльянс", "Дій з нами" и "Люди важливі" ведут переговоры с Вакарчуком по поводу выборов в Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации ЗеленскогоКлимкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Порошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТОПорошенко и Столтенберг обсудили перспективы сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и ДонбассуЗеленский опубликовал видеообращение религиозных лидеров Украины к Крыму и Донбассу
Климкин: паспортизация в ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только персональные санкцииКлимкин: паспортизация в ОРДЛО должна вызвать системный ответ ЕС, а не только персональные санкции
Рада на этой неделе рассмотрит вопрос даты инаугурации ЗеленскогоРада на этой неделе рассмотрит вопрос даты инаугурации Зеленского
В Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников УкраиныВ Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников Украины
На Сардинии открыли консульство УкраиныНа Сардинии открыли консульство Украины
Минобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны УкраиныМинобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны Украины
Постпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительствуПостпред Украины при ООН назначен послом в Ямайке по совместительству
Последние новости
Подгружаем последние новости