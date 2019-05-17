Меркель: Еврокомиссия не сможет остановить сроительство "Северного потока - 2"

Канцлер Германии пообещала обсудить этот вопрос с Зеленским осле его вступления в должность.

Меркель: Еврокомиссия не сможет остановить сроительство "Северного потока - 2"
Фото: pikabu.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель считчает, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", поскольку проект уже практически полностью утвержден.

Об этом она заявила на брифинге в Равенсбурге, передает Deutsche Welle.

Меркель признала, что новая газовая директива ЕС заключает в себе возможности опротестовать осуществление проекта "Северный поток - 2". Но и эта норма не сможет стать основанием для его остановки, уверена Меркель.

При этом "ключевым моментом" при строительстве второго газопровода по дну Балтийского моря, по ее мнению, является украинский вопрос.

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", - подчеркнула Меркель и пообещала обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским после его вступления в должность украинского президента.

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Тот факт, что против "Северного потока - 2" выступает основной кандидат на пост главы Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии Манфред Вебер, Меркель пояснила его "уважением к позиции восточноевропейских стран, высказывающих опасения в связи с проектом".

Как сообщалось, Вебер неоднократно высказывался против строительства "Северного потока - 2". Если ему удастся возглавить Еврокомиссию, он говорил, что сделает все возможное, чтобы заблокировать проект.

Напомним, газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике страны, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок роSSийского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС.


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