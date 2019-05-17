Кабмин более чем вдвое повысил стипендии президента и правительства для молодых ученых
Ежегодно стипендия Президента назначается 300, а стипендия Кабмина - 320 молодым ученым.
Кабинет министров 15 мая более чем вдвое повысил стипендии Президента и правительства для молодых ученых.
Об этом сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич.
"С 1 июля стипендия Президента для молодых ученых составит 6 тыс. 21 грн в месяц (было: 2 тыс. 305,2 грн). То есть, за два года получения стипендии молодой ученый сможет получить более 144,5 тыс. гривен", - написала она на странице в Facebook.
Согласно сообщению, стипендия Кабинета министров с 1 июля составит 4 тыс. 14 грн в месяц (было: 1 тыс. 912 грн). Соответственно, в течение 2 лет стипендиат получит 96 тыс. 336 грн.
Гриневич напомнила, что ежегодно стипендия Президента назначается 300, а стипендия Кабмина - 320 молодым ученым.
Напомним, в феврале Рада в пять раз подняла именные стипендии молодым ученым - 10 тыс. гривен в месяц. Ежегодно Рада предоставляет 30 именных стипендий.
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Политика
17.05.2019 00:23