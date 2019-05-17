Послы G7 призвали Порошенко плавно передать власть Зеленскому

Послы "Большой семерки" призвали действующего президента Петра Порошенко к "плавной передаче власти".

Об этом говорится в сообщении французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

Фото: пресс-служба Порошенко

Послы G7 встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ во время его президентства. Они приветствовали достижения президента Порошенко и "обменялись с ним мнениями о прогрессе, который должен быть обеспечен в дальнейшем".

"Послы G7 призвали к плавной передачи власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ", - говорится в сообщении.