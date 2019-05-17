Сытник назвал "политической игрой" обвинения НАБУ во влиянии на выборы президента США

Генпрокурор заявил, что действия Сытника по вмешательству в американские выборы "перешли грань политической этики".

Сытник назвал "политической игрой" обвинения НАБУ во влиянии на выборы президента США
Фото: www.slovoidilo.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины никак не могло влиять на ход выборов президента США в 2016 году, и звучащие в адрес Бюро обвинения являются элементом политической игры.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает Интерфакс-Укарина.

"Наша позиция последовательная, начиная с 2016 года, когда начались такие обвинения. НАБУ не могло никоим образом вмешиваться в процесс выборов в США, поэтому все эти обвинения - это политическая игра", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Сытник отметил, что, к сожалению, в этой политической игре участвует и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее 14 мая генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге завил, что действия директора НАБУ Сытника по вмешательству в американские выборы как минимум перешли грань политической этики. "Вопреки специальному предостережению своего процессуального руководителя, которым является Назар Холодницкий (руководитель САП - ред.),.. вопреки требованиям закона и элементарной политической этики господин Сытник тогда же, в середине 2016 года, уведомил американские СМИ о том, что фамилия Манафорта (бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт – ред.), есть в списках так называемой "черной кассы" Партии регионов. При этом он сделал это, точно зная, что ни одной подписи Манафорта там нет", - сказал Луценко журналистам.

В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США в 2016 году.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко в эфире программы "Право на власть" сообщил о поступившем заявлении от внефракционного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он тогда отметил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

Печерский районный суд Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.


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