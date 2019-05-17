МИД Чехии осудил поездку депутата в подконтрольный боевикам Донецк

Въезд в Украину Ондрачеку запрещен.

МИД Чехии осудил поездку депутата в подконтрольный боевикам Донецк
Зденек Ондрачек
Фото: Фейсбук

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек осудил визит в оккупированный Донецк депутата от Коммунистической партии Чехии в Моравии Зденека Ондрачека.

"Депутат Ондрачек позорит Чехию. Во время этого визита он официально не представлял Чешскую Республику. Кроме видео с этим "успехом", я не знаю, какая была цель его поездки", - написал Петршичек в твиттере.

Poslanec Ondr??ek d?l? ostudu ?esk? republice. Na t?to cest? ofici?ln? ?R nezastupoval. Krom? videa s t?mto “?sp?chem” nev?m, jak? byl c?l jeho cesty. https://t.co/EIc0IcLut7

— Tom?? Pet???ek (@TPetricek) 15 мая 2019 г.

Он прикрепил к посту полутораминутное видео, на котором "посланца Чехии", прибывшего на автомобиле с государственной символикой, приветствует главарь "ДНР" Денис Пушилин. При этом на церемонии звучит гимн Чехии.

Ондрачек прибыл в Донецке 11 мая для участия в мероприятиях по случаю так называемой годовщины создания группировки "ДНР". Он ранее уже посещал неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса и Крым.

Украина запретила въезд Ондрачеку после того, как в ноябре 2014 года он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на местных "выборах", которые провели сепаратисты.


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