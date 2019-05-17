Депутата Черниговского горсовета задержали за шантаж строительной компании
Сумма взятки должна была составить 50 тысяч долларов.
Депутат Черниговского городского совета, который возглавляет постоянную комиссию по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, и директор коммунального предприятия "Черниговбудинвест" попались на вымогательстве взятки 50 тысяч долларов.
Депутата задержали в Киеве, директора предприятия - в Чернигове, сообщила пресс-служба полицейского Департамента защиты экономики.
По версии следствия, деньги требовали от строительной компании за выделение земельного участка под многоквартирный жилой дом. В случае отказа они грозили устроить застройщику проблемы с правоохранительными органами.
Подозреваемых задержали при получении первой части взятки в размере 25 тысяч долларов.
Им вменяют ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.
Имена задержанных не указаны, но на сайте горсовета указано, что постоянную комиссию по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений возглавляет Иван Бакшун, а на сайте "Черниговбудинвеста" директором указан Валерий Горбатов.
Напомним, что 14 мая при похожих обстоятельствах задержали депутата Черкасского областного совета. Он требовал взятку от директора строительного общества за содействие в решении вопроса о внесении изменений в детальный план территории участка площадью 5 га в одном из сел Черкасской области, чтобы в дальнейшем передать его в аренду.
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