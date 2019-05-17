Депутата Черниговского горсовета задержали за шантаж строительной компании

Депутат Черниговского городского совета, который возглавляет постоянную комиссию по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, и директор коммунального предприятия "Черниговбудинвест" попались на вымогательстве взятки 50 тысяч долларов.

Депутата задержали в Киеве , директора предприятия - в Чернигове, сообщила пресс-служба полицейского Департамента защиты экономики.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По версии следствия, деньги требовали от строительной компании за выделение земельного участка под многоквартирный жилой дом. В случае отказа они грозили устроить застройщику проблемы с правоохранительными органами.

Подозреваемых задержали при получении первой части взятки в размере 25 тысяч долларов.

Им вменяют ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Имена задержанных не указаны, но на сайте горсовета указано, что постоянную комиссию по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений возглавляет Иван Бакшун, а на сайте "Черниговбудинвеста" директором указан Валерий Горбатов.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что 14 мая при похожих обстоятельствах задержали депутата Черкасского областного совета. Он требовал взятку от директора строительного общества за содействие в решении вопроса о внесении изменений в детальный план территории участка площадью 5 га в одном из сел Черкасской области, чтобы в дальнейшем передать его в аренду.