В Черкассах задержали депутата облсовета из-за взятки в $140 тыс.

Его задержали сразу после получения второй части взятки.

14 мая Работники прокуратуры вместе с СБУ задержали депутата Черкасского областного совета по подозрению в получении взятки размером $140 тыс. долларов в Черкассах. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Правоохранители задержали его сразу же после получения второй часть взятки размером $10тыс.

Депутат требовал взятку от директора строительного общества за содействие в решении вопроса о внесении изменений в детальный план территории участка площадью 5 га в одном из сел Черкасской области, чтобы в дальнейшем передать его в аренду.

На данный момент поставлен вопрос о сообщении задержанному в подозрении по ч. 4 ст. 368 (получение взятки) УК и избрании меры пресечения.

Депутату грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Помимо этого, прокуратура проверяет другие должностные лица на предмет причастности к взяточничеству.

Напомним, в конце апреля следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали на взятке в 15 тыс. гривен начальника отдела Ирпенского управления ГУ Государственной фискальной службы Киевской области.

Чиновник требовал от женщины-предпринимателя денежное вознаграждение за неприменение в отношении нее штрафных санкций, но не наложение ареста на ее имущество.