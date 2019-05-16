На должность посла США в Киеве рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
«Все люди, которые получат поддержку американского президента и Сената, нас устроят».
На должность посла США в Киеве рассматриваются пока две кандидатуры.
Об этом в большом эксклюзивном интервью LB.ua сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Я знаю о шорт-листе, в котором пока два человека», - сказал Климкин.
При этом не исключил появления и других фамилий. «Все люди, которые получат поддержку американского президента и Сената, нас устроят», - сказал дипломат.
Он также напомнил, что будущий посол должен будет пройти согласование в Сенате, «и слушания будут достаточно непростыми. А по мере приближения к реальной горячей фазе выборов эти слушания могут стать еще интересней».
Министр также призвал не преувеличивать роль посла. «Мы успешно контактируем с американским посольством в Киеве, но основные вещи идут напрямую с Вашингтоном. Поэтому посольство не является элементом для налаживания контактов с США - мы давно переключились на прямые контакты и это нам нравится», - сказал Климкин.
«Хотя согласен, что есть в Украине люди, для которых посольство является значительным субъектом», - добавил он.
Напомним, 6 мая стало известно, что посол США Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.
25 марта Дональд Трамп младший, сын президента США, призвал снять посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес администрации.
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