Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний

"Договоренность нарушена и не выполняется на деле. В церкви возникло разделение".

?Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний
Фото: news-front.info

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) заявляет, что предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в рамках Объединительного собора 15 декабря 2018 года, поэтому возникло двоевластие, но такое положение можно исправить.

"Для того, чтобы исправить положение, а его можно исправить, нужно выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором в присутствии президента Порошенко и с архиереями. Это значит, что предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ (ПЦУ), а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на соборах УПЦ (ПЦУ) ради сохранения единства, ее роста и утверждения", – сказано в обращении Филарета к украинской пастве, опубликованном пресс-центром Киевской патриархии.

По его словам, перед Объединительном собором была достигнута договоренность, что предстоятелем будет митрополит Епифаний, кандидатуру которого выдвинул сам Филарет, но руководство церковью в Украине продолжит патриарх. Предстоятель будет представлять церковь в православном мире, "потому что УПЦ получает статус митрополии", а также он будет помогать патриарху в управлении Церковью, но руководство церковью остается за патриархом. "Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение", - заявил Филарет.

Кроме того, перед проведением Собора 15 декабря 2018 года ему ставили и другие условия. В частности, Филарет должен был не выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля, так как ПЦУ будет признана автокефальной Церковью только в статусе митрополии, а не патриархата.

"Второе условие со стороны Вселенского патриарха - подписи архиереев о прекращении действия Киевского патриархата. Вместо этого патриарху Филарету предлагалось выдвинуть любого архиерея на пост предстоятеля", - сказано в обращении.

Таким образом, по словам Филарета, он "выбрал унижение", чтобы был получен Томос об автокефалии.

Он также пояснил, что сейчас в Церкви происходит "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям", ввиду того, что митрополит Епифаний не соблюдает достигнутых договоренностей. "Более того, на первом заседании Священного Синода УПЦ была попытка устранить патриарха Филарета от служения в созданной им Церкви и отправить на покой", - заявляет почетный патриарх.

Он также констатировал, что за пять месяцев пребывания в должности предстоятеля митрополит Епифаний ни разу не сослужил с патриархом, даже в день его 90-летия.

"Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, но даже не встречается и не звонит, за исключением нескольких раз. На словах перед духовенством и журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом Томоса, а сам делает все, чтобы это произошло", - жалуется Филарет.

Он добавил, что если, "не дай Бог, произойдет", то митрополит Епифаний перестанет быть предстоятелем и "станет рядовым архиереем".

Кроме того, почетный патриарх отдельно отметил роль президента Украины Петра Порошенко в получении Томоса, указав при этом, что "сейчас Порошенко отошел от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата".


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