Нацслужба здоровья не сможет вовремя запустить программу "Бесплатная диагностика"

К 1 июля не будут готовы многие технические аспекты.

Нацслужба здоровья не сможет вовремя запустить программу
Фото: Макс Левін

Государственная программа "Бесплатная диагностика", которая должна заработать с 1 июля 2019 года, может быть отсрочена из-за неготовности ряда технических аспектов. Об этом сегодня сообщил глава Национальной службы здоровья Олег Петренко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы бы очень хотели, чтобы с 1 июля эта программа заработала, но у меня сейчас нет уверенности, что это произойдет. Есть много разных аспектов, в том числе технических по запуску электронного направления. Опыт работы с электронным администрированием показал нам, что сделать это до 1 июля будет практически невозможно", - сказал Петренко.

"Мы сейчас принимаем решение о том, что это будет отсрочено - на месяц или на два, я сейчас не могу сказать", - уточнил он.

Глава НСЗУ заверил, что "амбулаторная медицинская помощь будет частью медицинских гарантий, это 100%".

Он также сообщил, что в настоящее время ведется доработка тарифов на медицинские услуги, которые будут оказываться в рамках государственных медицинских гарантий. При этом Петренко выразил сомнение, что эти тарифы будут интересны частным медицинским клиникам.

Напомним, согласно плану реформирования финансирования системы здравоохранения, с 1 июля 2019 года должна заработать программа "Бесплатная диагностика" в рамках реформы вторичной медицинской помощи, которая будет включать в себя наиболее необходимые обследования, анализы и консультации узкопрофильных специалистов – всего 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа.

На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.


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