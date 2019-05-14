?Порошенко восстановил в должности главу НКРСИ времен Януковича и сразу люстрировал его

Президент Петр Порошенко 14 мая подписал четыре указа о назначении и увольнении главы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Об этом говорится на сайте президента.

Сначала Порошенко уволил с должности Александра Животовского, который возглавляет комиссию с 2014 года, а потом восстановил в ней Петра Яцука, возглавлявшего Нацкомиссию в 2011-2014 годах. Тот был уволен и.о. президента Александром Турчиновым в мае 2014 года, но не согласился с отставкой и долго судился за должность.

Затем Порошенко уволил Яцука согласно закону об очищении власти (люстрации) и переназначил Животовского.

Все эти действия оформлены указами №220-223 от 14 мая.

Напомним, что срок полномочий председателя НКРСИ составляет шесть лет. Одно лицо не может быть председателем или членом комиссии больше двух сроков подряд.