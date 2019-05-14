Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей

один из участников акции распылил слезоточивый газ.

Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей
Фото: Макс Требухов

Во время столкновений под стенами Министерства внутренних дел 14 мая пострадали трое правоохранителей.

Как сообщает полиция Киева, один из митингующих применил слезоточивый газ. В результате пострадало трое спецназовцев: они получили химический ожог глаз.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В то же время в полиции добавили, что руководство МВД и Нацполиции рассмотрит и проанализирует замечания к работе правоохранителей, которые ранее передали митингующие.

"Национальная полиция напоминает, что в деле Екатерины Гандзюк, ходом расследования которого участники акции, в частности, также выражали недовольство, - полиция в пределах своей компетенции провела все необходимые следственные действия", - указали в полиции.

Как сообщалось, общественные активисты утром 14 мая устроили акцию с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Сначала они заклеили ограничительной лентой вход в здание Генеральной прокуратуры на Резницкой улице красно-белой ограничительной лентой. Таким образом участники протеста хотели показать, что ведомство под руководством Луценко стало "токсичным".

Потом мирная акция переместилась под здание МВД на улице Богомольца. Там ее встретила полиция, которая не позволила заклеить вход в министерство. Произошла небольшая стычка, и в итоге протест ограничился небольшим митингом.


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