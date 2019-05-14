Из-за столкновения с активистами под стенами МВД пострадали трое правоохранителей

Во время столкновений под стенами Министерства внутренних дел 14 мая пострадали трое правоохранителей.

Как сообщает полиция Киева , один из митингующих применил слезоточивый газ. В результате пострадало трое спецназовцев: они получили химический ожог глаз.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В то же время в полиции добавили, что руководство МВД и Нацполиции рассмотрит и проанализирует замечания к работе правоохранителей, которые ранее передали митингующие.

"Национальная полиция напоминает, что в деле Екатерины Гандзюк, ходом расследования которого участники акции, в частности, также выражали недовольство, - полиция в пределах своей компетенции провела все необходимые следственные действия", - указали в полиции.

Как сообщалось, общественные активисты утром 14 мая устроили акцию с требованием отставки генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Сначала они заклеили ограничительной лентой вход в здание Генеральной прокуратуры на Резницкой улице красно-белой ограничительной лентой. Таким образом участники протеста хотели показать, что ведомство под руководством Луценко стало "токсичным".