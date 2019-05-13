За неделю саперы разминировали более 60 га Донецкой и Луганской областей

Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за неделю обследовали и разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, обезвредив 74 взрывоопасных предмета. Об этом сообщается на Facebook Операции объединенных сил (ООС).

"Пиротехническими подразделениями службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской областей, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета", - отмечено в сообщении.

Также личный состав ГСЧС продолжает восстанавливать жилые дома в городах Марьинка и Красногоровка, которые были повреждены в результате артиллерийских обстрелов. В штабе отметили, что за предыдущую неделю восстановили 10 домов.

В сообщении ООС сказано, что в пунктах помощи населению, которые расположены на территории контрольных пунктов въезда-выезда, спасатели оказали психологическую помощь 507 людям.

Напомним, в начале мая Кабинет Министров Украины утвердил Правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

Это первый утвержденный подзаконный акт после принятия ВР в декабре 2018 Закона Украины "О противоминной деятельности в Украине". Правила были приняты в исполнение международных обязательств Украины и учитывают положения международных стандартов противоминной деятельности.