Рада на этой неделе рассмотрит вопрос даты инаугурации Зеленского

Депутаты Куприй и Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета.

Внефракционные нардепы Виталий Куприй и Надежда Савченко требовали от спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия включить в повестку дня вопрос о назначении даты инаугурации президента Владимира Зеленского на 19 мая. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Депутат Куприй прервал вступительное слово Парубия. Его поддержала депутат Савченко, которая потребовала "дать президенту работать как можно быстрее".

Спикер отреагировал жестко, потребовав от депутатов покинуть согласительный совет.

"Люди из так называемого межфракционного объединения "За Зеленского" сегодня дискредитируют себя, дискредитируют работу парламента, дискредитируют самого Зеленского... Мне жаль, что такие люди сегодня есть в парламенте", - сказал Парубий.

Он также напомнил, что в парламенте зарегистрировано 5 проектов постановлений о дате инаугурации. Один проект постановления был отозван в воскресенье.

"Мы рассмотрим эти постановления и я уверен, что это будет один из ключевых вопросов на этой неделе", - заверил спикер.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский опубликовал видеообращение к Раде, в котором потребовал назначить инаугурацию на ближайшее воскресенье, 19 мая, - в день памяти жертв политических репрессий.