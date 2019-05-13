Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева

Генеральная прокуратура начала расследование по факту возможного вмешательства Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия в деятельность судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019", - сказано в нем.

Отмечается, что судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка обратились к руководству Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения.

Судьи считают, что руководство государства сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Руководство страны, включая Порошенко, раскритиковало это решение, президент также поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины оценить основания для открытия уголовного производства против судей Окружного административного суда Киева , вынесших это решение.

На прошлой неделе 34 судьи Окружного админсуда не явились на квалификационное оценивание, сославшись на болезнь. Экзамен для них перенесли на 21 мая.