Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева

Судьи, считают, что заявления должностных лиц "являются прямой угрозой" судебной системе.

Генпрокуратура открыла производство о вмешательстве Порошенко, Петренко и Смолия в деятельность Окружного админсуда Киева
Фото: Александр Рудоманов

Генеральная прокуратура начала расследование по факту возможного вмешательства Президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия в деятельность судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации Приватбанка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральной прокуратурой Украины были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019", - сказано в нем.

Отмечается, что судьи коллегии, которая приняла решение о незаконности национализации Приватбанка обратились к руководству Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения.

Судьи считают, что руководство государства сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Руководство страны, включая Порошенко, раскритиковало это решение, президент также поручил Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины оценить основания для открытия уголовного производства против судей Окружного административного суда Киева, вынесших это решение.

На прошлой неделе 34 судьи Окружного админсуда не явились на квалификационное оценивание, сославшись на болезнь. Экзамен для них перенесли на 21 мая.


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