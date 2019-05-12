В Киеве состоялось шествие матерей погибших защитников Украины

Около 300 женщин прошли по центру города, неся в руках портреты своих близких.

В Киеве состоялось ежегодное шествие матерей, чьи дети погибли во время войны на востоке Украины. Около 300 женщин - матерей и вдов защитников Украины - прошли по центру города, неся в руках портреты своих близких, передает Радио Свобода.

Участницы шествия возложили цветы и поставили лампады у "Народной Стены Памяти".

Фото: Радио Свобода

Матери и вдовы защитников Украины держали в руках портреты своих близких.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Традиционное шествие прошло от Михайловского собора в центре столицы до Владимирского собора.

Во время шествия его участницы развернули 15-метровый флаг Украины, на котором написали имена своих погибших близких.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Шествие завершилось богослужением.

Акция призвана привлечь внимание к проблемам матерей погибших военных ВСУ.

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.


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