В Харькове митинговали из-за палатки волонтеров для сбора помощи армии

В центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии. Об этом сообщается на странице в facebook "Инфоцентр Евро Харьков".

"Неизвестный мужчина прилепил на палатку предписание Департамента территориального контроля Харьковского горсовета с требованием демонтировать палатку до 14 мая, после чего скрылся", - написано на странице.

Участники вече в защиту палатки "Все для победы" двинулись шествием от площади Свободы к зданию Харьковской мэрии, передает UA:Харьков.

По данным пресс-секретаря полиции Харьковской области Оксаны Калмыковой, в шествии принимали участие около 600 человек. Они подписали на площади Свободы обращение с требованием не демонтировать палатку. Завтра его отнесут в мэрию.

Опубликованное на сайте горсовета предписание от 11 мая обязывает волонтеров в течение трех дней демонтировать палатку. Согласно документу, палатка установлена на земле коммунальной собственности без разрешительных документов.

"В случае невыполнения условий предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект по указанному адресу будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета", - говорится в предписании.

Ранее сообщалось, что 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. По его словам, "на нее уже невозможно смотреть" из-за грязи и фрагментов снарядов, которые на ней изображены.