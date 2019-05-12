Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали

По словам Муженко, от его имени распространяли информацию "провокационного политического содержания".

Глава Генштаба ВСУ заявил, что его страницу в Facebook взломали
Виктор Муженко
Фото: newsyou.info

Глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что его страницу в социальной сети Facebook взломали в субботу, 11 мая. Об этом он сообщил в соцсети после того, как восстановил контроль над страницей.

"В очередной раз моя страница была взломана и распространена публикация провокационного политического содержания. Напоминаю всем, военные не вмешиваются в политические процессы в стране", – написал глава Генштаба ВСУ.

По мнению Муженко, подобные инциденты являются частью гибридной войны.

Напомним, ранее глава Генштаба ВСУ заявил, что роSSийская армия на 70% готова к началу активных боевых действий.


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