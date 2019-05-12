За два года "безвизом" воспользовались более 2 миллионов украинцев

Украинцы совершили за это время более 33 миллионов поездок в Европу.

За два года "безвизом" воспользовались более 2 миллионов украинцев
Фото: depositphotos.com/rossandhelen

С начала действия безвизового режима с Евросоюзом безвизовым режимом воспользовались более 2 миллионов украинцев. Об этом сообщило Представительство Украины при ЕС в Facebook.

"Безвиз" успешно работает. Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан. Это феноменальные цифры", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что 11 мая 2017 года Совет ЕС принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30 стран ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Соединенного Королевства и Ирландии).

"Безвиз" начал работать 11 июня.

"С дистанции двух лет нам приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей. Именно через своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинцы могут посетить без визы 133 страны: 91 без визы вообще и 42 - с визой по прибытии в страну. В то же время виза будет нужна украинским гражданам для поездки в 65 стран.


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