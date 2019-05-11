Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП

О причинах увольнения не сообщается.

Порошенко уволил Филатова с должности замглавы АП
Алексей Филатов
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента 11 мая.

Причины увольнения в документе не указаны.

Информация об отставке Филатова появилась в СМИ в начале апреля. Сообщалось, что Филатова якобы уволили в связи с тем, что он не справился с поставленными задачами. По их словам, указ об увольнении будет обнародован только 21 апреля. Это связано с тем, "чтобы не останавливать запущенные процессы и не сеять панику в окружении президента".

Тогда Администрация Президента опровергла увольнение Филатова.

Филатов пришел в Администрацию Президента 22 июля 2014 года. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении «Василь Кисиль и Партнеры», одной из крупнейших юридических фирм Украины.

Одной из задач Филатова в АП было законодательное обеспечение судебной реформы. Он координировал разработку принятых парламентом в 2016-2018 годах изменений в Конституцию Украины по вопросам правосудия, новых процессуальных кодексов, законов о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об Антикоррупционном суде.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура сообщила Филатову о подозрении в причастности к преступлениям беглого бизнесмена Сергея Курченко, но потом отменила подозрение.

Кроме того, правоохранители продолжают расследовать дело о незаконном обогащении Филатова, открытое в прошлом году НАБУ.


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