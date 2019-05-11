На Сардинии открыли консульство Украины
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Украина открыла почетное консульство в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.
"10 мая 2019 года состоялась торжественная инаугурация почетного консульства Украины в городе Кальяри. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины", - говорится в сообщении.
Украину на Сардинии будет представлять почетный консул Энтони Гранде.
Как сообщалось, 30 марта Украина открыла консульство в Катовиице на юге Польши.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.05.2019 17:27