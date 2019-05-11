На Сардинии открыли консульство Украины

В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украина открыла почетное консульство в городе Кальяри на итальянском острове Сардиния.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

"10 мая 2019 года состоялась торжественная инаугурация почетного консульства Украины в городе Кальяри. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины", - говорится в сообщении.

Фото: italy.mfa.gov.ua

Фото: italy.mfa.gov.ua

Украину на Сардинии будет представлять почетный консул Энтони Гранде.