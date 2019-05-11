Минобороны: Черноморский флот РФ блокирует экономические зоны Украины

Черноморский флот РФ блокирует морские акватории западной части Черного моря и препятствует работе украинских экономических зон. Об этом на брифинге рассказал замминистра обороны Анатолий Петренко, говорится на сайте министерства.

" РФ на постоянной основе, под предлогом учений, блокирует акватории вокруг незаконно захваченных украинских месторождений нефти и газа на подводном шельфе", - сказал Петренко.

По его словам, боевые корабли РФ также постоянно контролируют экономические зоны Украины.

В то же время пребывание в Одессе военных сил НАТО и ВМС Британии было "фактором сдерживания" для Черноморского флота РФ , добавил Петренко Кроме того, иностранные ВМС обучали и повышали профессиональные навыки украинских моряков.

Напомним, НАТО согласовало пакет мер по усилению безопасности в Черном море. Новый пакет предусматривает обучение личного состава ВМС Украины, визиты в порты и обмен информацией.