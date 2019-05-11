Под посольством РФ в Киеве провели акцию против амнистии "кремлевских преступников"

Активисты требуют усилить ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях.

Под посольством РФ в Киеве провели акцию против амнистии
Фото: Макс Требухов

Под посольством РФ в Киеве провели акцию против амнистии "кремлевских преступников". Активисты требуют ужесточить ответственность за совершенные на оккупированных территориях преступления . Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

В акции приняли участие бывшие пленные и родственники узников Кремля, правозащитники, волонтеры и добровольцы.

"На шестом году оккупации и войны на Востоке, Украина до сих пор не ввела надлежащей ответственности за страшные пытки, насильственные исчезновения, изнасилования и убийства, совершаемые на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому преступники легко могут быть амнистированы", - сообщили активисты.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

 

По мнению организаторов акции, минские договоренности предусматривают размытое положение об оправдании лиц, причастных к событиям войны, а украинское законодательство не должно предоставлять амнистию за международные преступления.

Активисты призвали Верховную Раду принять законопроект 9438.

"Именно по этому закону мы должны наказать виновных в массовых трагедиях, которые произошли с нашими гражданами во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, автобуса под Волновахой, Донецкого аэропорта, сбитых самолетов с украинскими военными и иностранными гражданами (МН17), пыток и издевательств над военнопленными и заложниками", - говорится на странице события в facebook.

Активисты похоронили в "могиле" у посольства РФ игрушечные автобус и самолет, символизирующие преступления, совершенные террористами на Донбассе.

Фото: Макс Требухов

 

Фото: Макс Требухов

 

Фото: Макс Требухов

 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Савик Шустер вернулся в УкраинуСавик Шустер вернулся в Украину
В Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улицеВ Ровенской области женщина укусила сотрудника военкомата, который пытался вручить повестку ее сыну на улице
Президент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналахПрезидент Порошенко присвоил 24 генеральских звания, в том числе начальнику вооружения, ответственному за пожары на арсеналах
Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)Порошенко сменил главнокомандующего ООС (Обновлено)
Балога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 маяБалога зарегистрировал проект постановления ВР об инаугурации Зеленского 19 мая
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве провели акцию-перфоманс в поддержку СенцоваВ Киеве провели акцию-перфоманс в поддержку Сенцова
Эстония хочет ввести дополнительные санкции против РоSSииЭстония хочет ввести дополнительные санкции против РоSSии
Возле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропагандуВозле офиса телеканала "Интер" провели акцию с требованием прекратить транслировать роSSийскую пропаганду
В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут" как альтернатива "Бессмертному полку"В Киеве прошла акция "Бессмертный Грут" как альтернатива "Бессмертному полку"
США ввели новые санкции против Ирана за отказ от части ядерной сделкиСША ввели новые санкции против Ирана за отказ от части ядерной сделки
В Киеве прошла акция "Первая минута мира"В Киеве прошла акция "Первая минута мира"
Супрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутацииСупрун подала иск против журналиста "1+1" о защите деловой репутации
В Киеве прошел марш матерей и жен бойцов АТО/ООСВ Киеве прошел марш матерей и жен бойцов АТО/ООС
В Киеве прошел марш за реформу в наукеВ Киеве прошел марш за реформу в науке
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 маяЗеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости