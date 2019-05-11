Активисты требуют усилить ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях.

Под посольством РФ в Киеве провели акцию против амнистии "кремлевских преступников". Активисты требуют ужесточить ответственность за совершенные на оккупированных территориях преступления . Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

В акции приняли участие бывшие пленные и родственники узников Кремля, правозащитники, волонтеры и добровольцы.

"На шестом году оккупации и войны на Востоке, Украина до сих пор не ввела надлежащей ответственности за страшные пытки, насильственные исчезновения, изнасилования и убийства, совершаемые на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому преступники легко могут быть амнистированы", - сообщили активисты.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

По мнению организаторов акции, минские договоренности предусматривают размытое положение об оправдании лиц, причастных к событиям войны, а украинское законодательство не должно предоставлять амнистию за международные преступления.

Активисты призвали Верховную Раду принять законопроект 9438.

"Именно по этому закону мы должны наказать виновных в массовых трагедиях, которые произошли с нашими гражданами во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, автобуса под Волновахой, Донецкого аэропорта, сбитых самолетов с украинскими военными и иностранными гражданами (МН17), пыток и издевательств над военнопленными и заложниками", - говорится на странице события в facebook.

Активисты похоронили в "могиле" у посольства РФ игрушечные автобус и самолет, символизирующие преступления, совершенные террористами на Донбассе.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов