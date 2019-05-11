Боевики обстреляли из ручных гранатометов Травневое

За сутки на Донбассе ранен один украинский военный.

Боевики обстреляли из ручных гранатометов Травневое
Фото: tsn.ua

За прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования РоSSийской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Как сообщили в штабе ООС, враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Кроме того, вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Травневое, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны также шесть раз.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 9 мая ранено двух оккупантов.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Напомним, в бундестаге предлложили заменить главарей "ДНР" и "ЛНР" международной администрацией.


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