Гройсман заявил, что готов возглавить правительство после парламентских выборов
Премьер не планирует уходить с поста на период предвыборной кампании.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов снова возглавить правительство после парламентских выборов. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"У меня есть понимание, что делать дальше, и я могу возглавлять правительство. Если украинский народ решит, что я и сформированная нами команда будут достойны представлять их интересы и реализовывать те задачи, которые люди перед нами ставят, то я готов буду возглавить правительство", - сказал Гройсман.
Также он подчеркнул, что важным является формирование после выборов сильной и сплоченной коалиции.
В то же время, отвечая на вопрос, планирует ли уходить с поста на период предвыборной кампании, он сказал, что “будет искать здоровый баланс”.
"Мы проанализируем, и я буду действовать так, как определено законом. Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее. Я лучше буду меньше участвовать в предвыборной кампании и делать все для того, чтобы в стране была стабильность, чем наоборот. Я буду находить здоровый баланс. Но главное - чтобы не было нарушений закона, и я это четко понимаю", - сказал Гройсман.
Премьер отметил, что такая же позиция будет и по остальным министрам, так как, по его мнению, каждый член правительства вправе определять свое политическое будущее.
Ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что избранный президент готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации.
Перед вторым туром президентских выборов Гройсман заявлял о том, что будет готов работать с любым законно избранным президентом.
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