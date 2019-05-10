Ракетный катер "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем

Взаимодействия проводились в соответствии со стандартами НАТО.

Ракетный катер Военно-морских сил Украины P153 "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем HMS Echo H87.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-центр ВМСУ.

Фото: Думская

Фото: Думская

В ходе совместных тренировок украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и по противовоздушной обороне. Взаимодействия проводились в соответствии со стандартами НАТО.

К тренировкам привлекался также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады, который выполнял патрулирование и отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Напомним, в понедельник, 6 мая, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. 9 мая он отчалил от 18-го причала одесского морвокзала и взял курс на пролив Босфор.

Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата наших военных моряков Россией.


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