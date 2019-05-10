Ракетный катер "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем
Взаимодействия проводились в соответствии со стандартами НАТО.
Ракетный катер Военно-морских сил Украины P153 "Прилуки" провел учения с британским разведывательным кораблем HMS Echo H87.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на пресс-центр ВМСУ.
В ходе совместных тренировок украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию и по противовоздушной обороне. Взаимодействия проводились в соответствии со стандартами НАТО.
К тренировкам привлекался также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады, который выполнял патрулирование и отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.
Напомним, в понедельник, 6 мая, в Одесский морской порт зашел британский разведывательный корабль HMS Echo H87. 9 мая он отчалил от 18-го причала одесского морвокзала и взял курс на пролив Босфор.
Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 был первым кораблем НАТО, посетившим Украину после захвата наших военных моряков Россией.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.05.2019 21:18
10.05.2019 21:37