Гройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в Раду

"Досрочные выборы стабильности не добавляют".

Гройсман заявил о нецелесообразности досрочных выборов в Раду
Фото: ukraina.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман считает нецелесообразным проведение досрочных парламентских выборов в стране.

об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл их переводить на конец июля? Или что-то существенно изменится? Не могу давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас я таких целесообразностей не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно ", - сказал Владимир Гройсман.

По его мнению, очередные выборы - "это нормально", а досрочные выборы должны иметь под собой основания.

"И в варианте досрочных и срочных выборов примерно одинаковый период времени мое правительство будет работать. Но досрочные выборы стабильности не добавляют", - добавил премьер.

В то же время Владимир Гройсман подчеркнул, что вопрос досрочных выборов находится в компетенции президента, и он не знает, воспользуется тот таким правом.

Что касается финансирования парламентских выборов, премьер сказал, что в любом случае правительство будет действовать в соответствии с законом.

Ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что избранный президент готов сотрудничать с Гройсманом после инаугурации.

Перед вторым туром президентских выборов Гройсман заявлял о том, что будет готов работать с любым законно избранным президентом.


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