Парубий незаконно давал слово Ирине Луценко на Согласительных советах Рады, - суд
Истцом в деле выступал нардеп Сергей Власенко.
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению представителю президента Ирине Луценко слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018-го по 8 апреля 2019 года.
Об этом сообщается на сайте суда.
"Поводом для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения стало то, что в соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - говорится в сообщении.
В удовлетворении остальных исковых требований было отказано.
В суде напомнили, что истцом в деле выступил народный депутат Сергей Власенко (фракция "Батькивщина"). Он просил суд признать противоправными действия Парубия по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента Украины на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и включение такого выступления в повестку дня.
Также Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий и придерживаться норм Конституции и Регламента Верховной Рады.
Напомним, 8 мая Парубий инициировал свой же допрос и прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для встречи с прокурором по делу о якобы нецелевом использовании средств.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.05.2019 10:02
10.05.2019 21:12