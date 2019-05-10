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Эстония хочет ввести дополнительные санкции против РоSSии Министр иностранных дел Эстонии предложит санкции на встрече глав МИД стран ЕС 13 мая. Фото: Delfi Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу собирается предложить ввести дополнительные санкции против РоSSии из-за незаконной выдачи роSSийских паспортов жителям оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает ресурс Eesti Paevaleht. Рейнсалу планирует предложить санкции в понедельник, 13 мая на встрече глав МИД стран ЕС . "РоSSия - ядерная страна, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении стран-соседей. Интересам Эстонии соответствует поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получали релевантные трактовки", - отметил министр. Напомним, 8 мая министр иностранных дел Павел Климкин официально обратился с письмом к иностранным государствам с просьбой усилить санкции в отношении РоSSии в связи с упрощением выдачи роSSийских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

LB.ua

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