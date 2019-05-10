Латвия признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году

Сейм Латвии также заявил о притеснения крымских татар на аннексированном полуострове.

Латвия признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году
Фото: www.saeima.lv

Сейм Латвии на годовщину депортации крымских татар в 1944 принял заявление, в котором признал ее геноцидом. Об этом сообщает местное издание Delfi.

В заявлении латвийского Сейма сказано, что советская власть осуществляла геноцид против многих народов и этнических групп, в частности, против крымских татар, чтобы "выжить их с родины". Кроме того, парламент напомнил, что пять лет назад РоSSия аннексировала Крым.

"Те крымские татары, кто отказывается принять роSSийское гражданство и не признает незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им запрещен допуск к образованию, медицинским услугам, запрещено использовать родную речь, поддерживать традиции и культуру. Немыслимо, что крымские татары уже во второй раз за 75 лет насильственно угнетаются и преследуются. История может повториться", - отметил глава комиссии Сейма по внешним делам Рихардс Колс.

Напомним, День памяти жертв депортации крымских татар 1944 года отмечается 18 мая. По официальным данным советских властей, тогда были депортированы более 183 тыс. крымских татар, по татарским источникам - более 228 тыс., из которых в течение первого полтора года умерли около 110 тыс. человек.

В марте 2014 года РоSSия аннексировала Крым и возобновила притеснения крымских татар, в частности, запретила Меджлис крымскотатарского народа. В апреле 2019 года роSSийские силовики провели обыски в домах 24 активистов, задержанных крымских татар вывезли в РоSSию.


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