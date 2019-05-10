Политзаключенный Кольченко провел майские праздники в штрафном изоляторе роSSийской колонии
Сегодня украинца уже должны выпустить в общую зону.
Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в роSSийском Копейске, перевели в штрафной изолятор. Об этом сообщила роSSийская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".
По ее словам, Кольченко будет находится в ШИЗО во время майских праздников в РоSSии. Щур также добавила, что 13 мая к политзаключенному должны пустить адвоката.
Ожидается, что сегодня, 10 мая, Кольченко должны вернуть в общую камеру.
Щур отметила, что речь не идет о наказании конкретно Кольченко - в роSSийских тюрьмах перевод в ШИЗО практикуется при усиления режима, связанного с праздничными днями. "Всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью", - сказала Щур.
Напомним, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. РоSSийский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.
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Политика
10.05.2019 07:14