Политзаключенный Кольченко провел майские праздники в штрафном изоляторе роSSийской колонии

Сегодня украинца уже должны выпустить в общую зону.

Политзаключенный Кольченко провел майские праздники в штрафном изоляторе роSSийской колонии
Александр Кольченко
Фото: Антон Наумлюк

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в роSSийском Копейске, перевели в штрафной изолятор. Об этом сообщила роSSийская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".

По ее словам, Кольченко будет находится в ШИЗО во время майских праздников в РоSSии. Щур также добавила, что 13 мая к политзаключенному должны пустить адвоката.

Ожидается, что сегодня, 10 мая, Кольченко должны вернуть в общую камеру.

Щур отметила, что речь не идет о наказании конкретно Кольченко - в роSSийских тюрьмах перевод в ШИЗО практикуется при усиления режима, связанного с праздничными днями. "Всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью", - сказала Щур.

Напомним, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. РоSSийский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.


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