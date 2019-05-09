США могут помочь Украине закачать газ в ПХГ на зиму, - Коболев

Представители украинского МИДа и "Нафтогаза" провели переговоры с представителями Конгресса и Минэнергетики США.

США могут помочь Украине закачать газ в ПХГ на зиму, - Коболев
Андрей Коболев
Фото: Макс Левин

Представители Министерства иностранных дел и НАК "Нафтогаз Украины" провели переговоры с представителями Конгресса и Министерства энергетики США по подготовке к следующему отопительному сезону в Украине и наращивания объемов газа в украинских хранилищах.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы увидели большую заинтересованность в реформе украинского рынка газа и процессе отделения независимого оператора ГТС Украины на основе модели с передачей ему ГТС в концессию", - написал он.

По словам Коболева, на встречах в Госдепартаменте и Минэнергетики США шла речь, в частности, о том, как обеспечить для Украины надежную возможность покупать LNG по конкурентной цене.

"Известно, что США поддерживают экспортную деятельность американских компаний, предоставляя финансирование и страхуя риски. В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокациям со стороны РоSSии и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати", - пояснил глава "Нафтогаза".

Он также отметил, что на встречах обсуждались риски того, что роSSийский "Газпром" готовится прервать транзит газа через Украину зимой 2020 года и устроить очередной газовый кризис.

"Разговаривая с американскими сенаторами, которые являются соавторами нескольких санкционных законопроектов, мы сосредоточились на вопросах противодействия проекту Северный поток-2", - добавил Коболев. По его словам, в Конгрессе США хорошо понимают, что этот проект ориентирован исключительно на политические цели Кремля и представляет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и Евросоюза.

Напомним, ранее Коболев сообщил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газав ПХГ. При этом он подчеркнул, что планы накопить 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах к отопительному сезону вполне реальны технологически.


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