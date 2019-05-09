В Киеве прошла акция "Первая минута мира"
"Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия"".
В Киеве возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне прошла акция "Первая минута мира".
На акцию прибыл президент Петр Порошенко с супругой, представители правительства, духовенства разных религиозных конфессий, военнослужащие.
Перед началом мероприятия прозвучал государственный гимн Украины.
На месте проведения акции установлена карта Украины, выложенная красными маками.
"Ровно семьдесят четыре года назад на нашем континенте смолкли выстрелы самой кровавой в истории человечества войны. 65 миллионов убитых по всему миру, из них украинцев - от 8 до 10 миллионов. Еще до 22 июня 1941 года на фронтах Второй мировой погибло около ста тысяч украинцев. Для нас первые выстрелы войны раздались в марте 1939 года на Закарпатье. Сегодня с благодарностью вспоминаем мы и тех украинцев, которые с сентября 1939 сопротивлялись Гитлеру в рядах Войска Польского", - заявил Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что именно на территории Украины проведено почти половину стратегических операций Великой Отечественной войны, а в рядах Красной армии сражались около шести миллионов жителей Украины.
"И мы, благодарные потомки, уже не один десяток лет прославляем их подвиг. Отдавать должное воинам УПА, которые теперь приравнены к участникам боевых действий за независимость Украины, начали совсем недавно. И только несколько лет назад мы обратили внимание на роль украинцев в войсках стран антигитлеровской коалиции, таких как США, Великобритания, Канада и другие", - подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина, в отличие от РоSSии, не собирается приватизировать общую победу народов всех стран антигитлеровской коалиции.
"Никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики. Преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру! Мы дистанцировались от кремлевского "победобесия". За 5 последних лет мы выработали собственный сценарий Дня победы, приближенный к общеевропейской традиции", - сказал Петр Порошенко.
Он добавил, что к памяти о жертвах нашего народа во Второй мировой войне добавилась сейчас память о тысячах погибших в результате роSSийской агрессии.
"Напоминание о первой минуте мира имеет особое значение. Мы хотим мира и верим, что заставим агрессора уйти с нашей земли", - заявил президент. Он добавил, что гарантом сохранения украинской государственности и всех преобразований в стране являются новые Вооруженные Силы Украины.
Напомним, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Акт о капитуляции Германии. День памяти и примирения официально отмечают в Украине с 2015 года. Символом памяти жертв Второй мировой войны стал красный мак.
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Политика
09.05.2019 16:30