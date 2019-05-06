Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на своего бывшего адвоката

Ивану Ангелину в марте 2019 года вернули статус адвоката.

Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с жалобой на своего бывшего адвоката
Фото: ukr.media

Бывший президент Виктор Янукович просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина. Янукович обратился с соответствующей просьбой в Окружной административный суд Киева, сообщила пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин", - сказано в сообщении. Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.

Ранее Ангелина привлекли к дисциплинарной ответственности за участие в деле Януковича, а именно - лишили права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

Напомним, в марте 2018 года правоохранители начали расследовать возможное препятствование профессиональной деятельности государственного защитника Ивана Ангелина по предоставлению правовой помощи бывшему президенту Виктору Януковичу при рассмотрении ходатайства прокуратуры о проведении специального (заочного) досудебного расследования.

7 февраля 2018 года адвокаты Януковича Александр Горошинский и Ольга Просянюк явились на судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о проведении заочного расследования в отношении Януковича, и заявили о намерении представлять интересы экс-Президента и требовали отстранения от участия в заседании адвоката Ангелина.

Окружной административный суд Киева остался одним из тех, кого еще не коснулась судебная реформа. В последние недели суд принял несколько скандальных решений: признал незаконной национализацию Приватбанка в 2016 году, отменил переименование православной церкви Московского патриархата, остановил конкурс на должность судьи в ЕСПЧ. Кроме того, именно в этом суде восстановились в должностях 62% чиновников, уволенных по закону об очищении власти.


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