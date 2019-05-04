Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день

19 мая, когда Владимир Зеленский хочет провести свою инаугурацию, приходится на траурный день.

Об этом напомнил в фейсбуке глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал он.

Напомним, что 4 мая Зеленский в Верховной Раде встречался с представителями фракций по поводу даты инаугурации.

Зеленский хочет вступить в должность 19 мая, но часть депутатов настаивала на 28 мая, потому что 27 число - последний срок, когда избранный президент мог быть распустить парламент.

Дату инаугурации Верховная Рада планирует назначить в ближайший пленарный день, то есть 14 мая.